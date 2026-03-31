Adelantan a principios de abril los refuerzos sanitarios en el Área de Salud pitiusa

Archivo - Imagen de recurso de una médico acompañando a una paciente. - HUV - Archivo

EIVISSA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Área de Salud en las Pitiusas ha adelantado a principios de abril los refuerzos sanitarios estivales en previsión del adelanto de la temporada turística, además de incrementar los recursos destinados a ello. Con ello, ampliará este refuerzo asistencial durante siete meses.

Según ha informado el Área de Salud en un comunicado, desde el 7 de abril y hasta finales de octubre se pondrán en marcha 18 consultas adicionales para las personas desplazadas ante el incremento previsto de la población flotante.

En concreto, se trata de dos consultas médicas y dos consultas de enfermería para los cuatro centros de salud de Eivissa -Vila, Es Viver, Sant Antoni y Santa Eulària-, además de dos consultas más, una médica y otra de enfermería, para la Unidad Básica de Salud Cala de Bou, que desde el año 2024 cuenta con este refuerzo.

Por otro lado, los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) también se verán reforzados con seis consultas más durante la temporada, contando con un equipo de refuerzo adicional formado por consulta médica y de enfermería en cada uno de los tres centros que ofrecen atención de urgencias desde principios de abril hasta finales de octubre.

De esta manera, el SUAP del Centro de Salud Santa Eulària pasará de dos equipos a disponer de tres durante los siete meses de temporada y los SUAP de Sant Antoni y el de Vila quedarán con cuatro equipos durante todo el verano.

Además del aumento de las consultas de refuerzo, está previsto contratar más personal para cubrir vacaciones e incidencias, con cerca de un centenar de contrataciones.

MÁS DE 172.000 URGENCIAS EN LOS SUAPS

Los Servicios de Urgencias de Atención Primaria de Ibiza atendieron el año pasado 472,5 consultas por día, es decir 172.461 urgencias en todo el año, un 2,5 por ciento más en comparación con el año 2024, cuando se registraron 168.261 consultas.

Por el SUAP del Centro de Salud Santa Eulària des Riu pasaron 51.906 casos urgentes; 58.584 fueron las urgencias atendidas en el SUAP del Centro de Salud Sant Antoni y los profesionales del SUAP del Centro de Salud Vila atendieron 61.971 consultas urgentes.