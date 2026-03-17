Adiós ecológico en Palma: transforman las cenizas en árbol en el 'Bosque de la Vida'

El Ayuntamiento de Palma anuncia el proyecto 'Bosque de la Vida', que habilitará un espacio del cementerio de la ciudad donde los árboles se abonarán con las cenizas tratadas de personas fallecidas. - AYUNTAMINETO DE PALMA

PALMA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha anunciado este martes la creación del proyecto 'Bosque de la Vida', que habilitará un espacio natural en el cementerio de la ciudad donde los árboles se abonarán con las cenizas tratadas de personas fallecidas.

Según ha explicado el Consistorio en un comunicado, la iniciativa cuenta con un presupuesto de 523.000 euros y contempla un bosque de 1,17 hectáreas en el entorno del tanatorio de Son Valentí, formado por especies adaptadas al Mediterráneo, donde se implantará un sistema sostenible de deposición de cenizas tratadas en las raíces de los árboles.

El método consiste en enterrar una vasija de terracota junto al árbol en la que se depositan previamente las cenizas humanas tratadas mediante un protocolo específico. Las familias podrán verter agua en la vasija, lo que permitirá que los nutrientes de las cenizas se liberen de forma gradual y sean absorbidos por las raíces.

La presidenta de la Empresa Funeraria Municipal (EFM) y regidora de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales, Belén Soto, ha destacado que "este sistema, utilizado desde hace más de 4.000 años como técnica de riego lento y localizado, destaca por su alta eficiencia hídrica, ya que la vasija dispensa el agua según las necesidades del árbol".

Cada árbol contará con una identificación individual para que los familiares puedan localizar los restos y se instalarán paneles informativos que orientarán a los visitantes y garantizarán que las prácticas sean respetuosas con el arbolado y el entorno.

COMPENSAR LA HUELLA DE CARBONO

Por otro lado, el Bosque de la Vida nace con el objetivo de compensar el cálculo de la huella de carbono de los servicios funerarios, en línea con otras medidas climáticas entre las que se incluye la promoción de actividades educativas relacionadas con este espacio.

La propuesta prevé la plantación de más de 300 árboles y se desarrollará por fases donde primero se plantarán los primeros árboles en este otoño y otra con la construcción de caminos de gravilla para empezar a dar forma a este nuevo espacio.

Según ha explicado Soto, el proyecto ya cuenta con todos los informes favorables de las áreas de Urbanismo y Medio Ambiente para su puesta en marcha.

"Por un lado, permitirá reducir y compensar la huella de carbono asociada a los servicios funerarios mediante la plantación de arbolado y, por otro, propone una nueva forma de entender los espacios de recuerdo, integrando la memoria de las personas fallecidas en un entorno natural vivo y respetuoso con el medio ambiente", ha concluido.