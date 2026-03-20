Administraciones y entidades de Mallorca analizan el impacto de los delitos tecnológicos en la infancia

Reunión de la Comisión Insular para la Prevención y Atención a Víctimas de Explotación Sexual Infantil y Adolescente de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Insular para la Prevención y Atención a Víctimas de Explotación Sexual Infantil y Adolescente de Mallorca, integrada por administraciones, entidades sociales y fuerzas y cuerpos de seguridad, ha analizado el impacto de los delitos tecnológicos en la infancia y la adolescencia.

También ha revisado el estado de la implantación en la isla del modelo Barnahus, un sistema de atención integral para niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado.

La reunión ha tenido lugar este viernes en la sede de la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib) y ha sido dirigida por el presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) Guillermo Sánchez.

Durante la sesión, en la que también han participado diferentes administraciones, entidades y fuerzas y cuerpos de seguridad, se han revisado diferentes cuestiones organizativas de la comisión.

Entre ellas, la incorporación de representantes de la Felib, de la coordinación de acogimientos residenciales, de las policías locales y de los policías tutores con el objetivo de fortalecer la coordinación entre las administraciones y los servicios implicados en la prevención e intervención frente a la explotación sexual infantil y adolescente.

Otro de los puntos centrales de la reunión ha sido el análisis de la violencia digital y de los delitos tecnológicos vinculados con la violencia sexual y la explotación sexual de menores.

La ponencia ha estado a cargo del inspector jefe del Grup de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, Francisco Javier Fernández, quien ha explicado cómo las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial o las redes sociales pueden convertirse en vías de entrada de formas nuevas de violencia y explotación que afectan a niños, niñas y adolescentes.

"Las nuevas tecnologías ofrecen muchas oportunidades, pero también pueden ser utilizadas para generar nuevas formas de violencia que debemos saber prevenir y detectar a tiempo", ha subrayado el presidente del IMAS.

Además, se ha abordado el estado actual de la implantación del modelo Barnahus en Mallorca. Sánchez ha deseado que pueda implantarse "pronto" para ofrecer una respuesta "aún más especializada y respetuosa con los derechos de los menores".

La reunión ha finalizado con un espacio abierto en el que las entidades miembros de la comisión han podido realizar aportaciones y propuestas para seguir avanzando en la prevención, detección y atención de la explotación sexual infantil y adolescente en Mallorca.