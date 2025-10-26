La Aemet activa aviso amarillo en la Serra de Tramuntana por riesgo de lluvias

Archivo - Imagen de archivo de la Serra de Tramuntana, Recurso, Montaña, Mallorca, paisaje natural - CAIB - Archivo

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado aviso amarillo en la Serra de Tramuntana por riesgo de lluvias.

Según información de la web de la Aemet, el aviso amarillo por riesgo de lluvias en la Serra de Tramuntana se ha activado a las 11.00 horas de este domingo, y permanecerá activo hasta las 16.59, ante la previsión de acumulaciones de hasta 20 l/m2 en una hora.

Localmente, en todo el episodio, se podrían acumular entre 40 y 60 l/m2 en la Serra de Tramuntana, se añade en la web de la Aemet.

ACTIVADO EL IG0 DEL PLAN METEOBAL POR LLUVIAS EN MALLORCA

Hay que recordar que el Servicio de Emergencias 112 en Baleares activó este sábado por la tarde el Índice de Gravedad 0 (IG0) del Plan Meteobal en Mallorca ante la previsión de lluvias en la isla.

Según informó Emergencias en un mensaje en 'X', la activación de la alerta por meteorología adversa en Mallorca respondía al aviso amarillo establecido por la Aemet para este domingo.

Por ello, el Servicio de Emergencias pide precaución, que se sigan sus consejos y que llamen al 112 en caso de emergencia.

Entre los consejos de Emergencias en caso de lluvias y tormentas, se encuentran los siguientes: si se está en casa, adoptar medidas para impedir la entrada de agua, asegurando puertas y ventanas, no dejar fuera objetos o muebles que el agua pueda arrastrar, no bajar a las zonas inundables de la vivienda y quedarse en las zonas altas, y, si se inunda la casa, cerrar el interruptor general de la electricidad; y, si se está conduciendo, moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad y circular por rutas principales.