Emergencias activa el IG-0 del Plan Meteobal por lluvias en Mallorca

Archivo - Imagen de archivo de la Serra de Tramuntana, Recurso, Montaña, Mallorca, paisaje natural - CAIB - Archivo

PALMA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias 112 en Baleares ha activado el Índice de Gravedad 0 (IG0) del Plan Meteobal en Mallorca ante la previsión de lluvias en la isla.

En un mensaje en la red social 'X', Emergencias ha informado de la activación de la alerta por meteorología adversa en Mallorca, que responde al aviso amarillo establecido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este domingo.

La Serra de Tramuntana estará en riesgo por lluvias a partir de las 11.00 horas y hasta las 16.59 horas, ya que se espera que puedan producirse acumulados en una hora de hasta 20 l/m2. Localmente, en todo el episodio, se podrían acumular entre 40 y 60 l/m2.

Ante este escenario, desde el Servicio de Emergencias han pedido precaución a la ciudadanía en las próximas horas, así como que sigan sus consejos y que llamen al 112 en caso de emergencia.

Entre los consejos de Emergencias en caso de lluvias y tormentas, se encuentran los siguientes: si se está en casa, adoptar medidas para impedir la entrada de agua, asegurando puertas y ventanas, no dejar fuera objetos o muebles que el agua pueda arrastrar, no bajar a las zonas inundables de la vivienda y quedarse en las zonas altas, y, si se inunda la casa, cerrar el interruptor general de la electricidad; y, si se está conduciendo, moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad y circular por rutas principales.