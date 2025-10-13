La Aemet adelanta a las 14.00 horas el aviso naranja por lluvias en las Pitiusas

Una calle anegada de agua tras las lluvias, a 1 de octubre de 2025, en Ibiza- Germán Lama - Europa Press

IBIZA/PALMA, 13 (EUROPA PRESS)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha adelantado a las 14.00 horas de este lunes el aviso naranja decretada en Ibiza y Formentera.

Según ha informado en su web, las lluvias podrían dejar hasta 50 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora.

Actualmente la probabilidad de que se registren estas precipitaciones oscila entre el 40 y el 70 por ciento, con un nivel de riesgo importante.

En principio, el aviso naranja finalizará a medianoche.

La Aemet también activará a partir de las 14.00 horas y hasta la medianoche de este lunes el aviso amarillo por lluvias y tormentas en todas las zonas de Mallorca.

La previsión es que las precipitaciones puedan dejar hasta 20 l/m2 de lluvias acumuladas en una hora.

De cara al martes, siempre según el pronóstico de la Aemet, el aviso naranja se mantendrá en las Pitiusas y el amarillo en Mallorca, además de extenderse a Menorca.