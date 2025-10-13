MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La influencia de una masa fría en altura sobre España provocará este lunes la inestabilidad en zonas del interior y área mediterránea oriental, que se verán afectadas por fuertes lluvias y tormentas en el caso de Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Castellón, Alicante, Valencia, Tarragona, Ibiza y Formentera estarán en alerta naranja por lluvias que podrán acumular entre 40 y 50 litros por metro cuadrado en una hora en el caso de las islas pitiusas. Además, las provincias de Alicante y Valencia podrán alcanzar hasta los 100 litros por metro cuadrado en doce horas. También estas precipitaciones estarán acompañadas de tormentas, si bien las lluvias comenzarán en torno a las 10.00 horas.

