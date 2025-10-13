Europa Press Sociedad
Actualizado: lunes, 13 octubre 2025 9:49

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La influencia de una masa fría en altura sobre España provocará este lunes la inestabilidad en zonas del interior y área mediterránea oriental, que se verán afectadas por fuertes lluvias y tormentas en el caso de Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Castellón, Alicante, Valencia, Tarragona, Ibiza y Formentera estarán en alerta naranja por lluvias que podrán acumular entre 40 y 50 litros por metro cuadrado en una hora en el caso de las islas pitiusas. Además, las provincias de Alicante y Valencia podrán alcanzar hasta los 100 litros por metro cuadrado en doce horas. También estas precipitaciones estarán acompañadas de tormentas, si bien las lluvias comenzarán en torno a las 10.00 horas.

Sigue en directo la última hora del temporal en España:

La lluvia obliga a cortar el túnel de la AP7 en Pilar de Horadada y dos carreteras secundarias: la CV-1486 y la CV-603

La lluvia ha obligado a cortar este lunes el túnel de la AP7, en Pilar de la Horadada (Alicante), dirección Cartagena, además de dos carreteras secundarias en la Comunitat: la CV-1486, en Cabanes, y la CV-603, en Cullera.

Suspendida la actividad judicial en Amposta, Gandesa, Tortosa y Reus (Tarragona) por las lluvias

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso, ha ordenado la suspensión de toda la actividad en los órganos judiciales correspondientes de Amposta, Tortosa, Gandesa y Reus (Tarragona) para este lunes, motivado por la activación del Pla Inuncat en fase de emergencia por el episodio de lluvias.

El Ayuntamiento de Tarragona activa la alerta por riesgo de inundaciones

El Ayuntamiento de Tarragona ha activado el plan de actuación municipal en fase de alerta por riesgo de inundaciones, informa este domingo en comunicado. Ha pedido a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios, no bajar a sótanos ni garajes, subir a pisos superiores y retirar o asegurar objetos exteriores que el agua pueda arrastrar.

Illa muestra su apoyo y "solidaridad" con los afectados por las lluvias en Tarragona

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrado este lunes su apoyo y "solidaridad" con los afectados por las lluvias que afectan algunas comarcas del sur de Tarragona y ha expresado que sigue, en sus palabras, muy pendiente de la situación en varias comarcas, especialmente en el Montsià (Tarragona).

Cerca de 270 personas trabajan en el operativo de Emergencias en Ibiza

Cerca de 270 personas continúan trabajando este domingo por la noche en el operativo de Emergencias en la isla de Ibiza, después del paso de la dana Alice por la mayor de las Pitiusas.

Emergencias atiende desde el jueves más de 280 incidentes por la dana Alice

Emergencias ha atendido en Baleares un total de 282 incidentes relacionados con la dana Alice. En un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, el departamento ha informado de que hasta las 09.00 horas de este lunes aún se mantienen abiertos 45 incidentes.

La MCT comienza en El Mirador (San Javier) una limpieza intensiva del canal de abastecimiento afectado por la dana

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) va a proceder este lunes al inicio de una campaña de limpieza intensiva en el interior del canal consistente en la aplicación de agua fuertemente clorada mediante hidrolimpiadoras de alta presión y medios mecánicos y personales para extraer el barro acumulado y recuperar el estado original del canal para restablecer el servicio de agua potable que se vio afectado por las lluvias en municipios del Mar Menor y la comarca del Campo de Cartagena.

Suspendida la circulación de trenes entre Ulldecona y L'Aldea por lluvia en Tarragona hasta las 11.00 horas

La circulación de trenes entre los municipios catalanes de Ulldecona y L'Aldea permanecerá suspendida este lunes debido a la lluvia desencadenada en la provincia de Tarragona.

