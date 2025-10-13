El aeropuerto de Ibiza registra de enero a septiembre 7,8 millones de viajeros, un 1% más que en 2024

IBIZA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Ibiza registró en septiembre 1,23 millones de pasajeros, un 0,6 por ciento más en comparación con el mismo mes de 2024. De enero a septiembre, el aeropuerto de Ibiza registró 7,8 millones de viajeros, un 1 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado.

Según ha informado Aena este lunes, la mayoría de pasajeros se movieron en conexiones comerciales, con 1,22 millones de viajeros. De ellos, 399.870 volaron a destinos nacionales, mientras que 824.603 optaron por otros países, una cifra que ha aumentado un 1,5 por ciento.

En relación al tráfico internacional, Reino Unido (309.770), Italia (138.607), Alemania (108.844) y Países Bajos (88.882) fueron los mercados con más tráfico de pasajeros.

El aeropuerto ibicenco gestionó en septiembre un total de 10.509 operaciones de aeronaves, un 5 por ciento más que en septiembre de 2024.

De enero a septiembre, la cifra de vuelos ascendió a 71.396, lo que significa un 2,4 por ciento más que durante los mismos meses de 2024.