El aeropuerto de Ibiza registra un incremento de pasajeros del 2,5% en noviembre

IBIZA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Ibiza registró el pasado mes de noviembre 260.069 pasajeros, lo que representa un aumento interanual del 3,5%, según datos de Aena.

Del total de pasajeros, 220.453 viajaron en rutas nacionales (+1,8%) y 39.496 lo hicieron en vuelos internacionales (+14,8%).

Entre los mercados internacionales con mayor volumen de pasajeros destacan Reino Unido, con 12.284 viajeros; Países Bajos, con 12.101; y Alemania, con 7.309.

En cuanto al volumen de operaciones, durante el mes de noviembre se atendieron 3.069 vuelos, lo que supone un crecimiento del 2,1% respecto al mismo mes del año pasado.

Entre enero y noviembre el aeropuerto ibicenco ha contabilizado 8,9 millones de pasajeros, lo que representa una subida interanual del 0,8%, y 82.308 operaciones, un 2,5% más.