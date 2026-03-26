El aeropuerto de Palma reabre su módulo D tras meses cerrado por obras en el techo

Archivo - Vista general del aeropuerto de Palma, a 8 de noviembre de 2021, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Palma reabrirá este viernes su módulo D, aunque de forma parcial, tras varios meses cerrado por la renovación integral de su techo.

La zona llevaba cerrada desde el pasado noviembre, tiempo que se ha aprovechado para revestir el falso techo y sustituir los sistemas de climatización e iluminación, ha informado Aena en un comunicado.

La previsión es que a principios de abril se pongan operativas todas las puertas de embarque y que la oferta comercial renovada se abra a los pasajeros.

Por otra parte, este jueves ha finalizado la segunda fase de las obras en la planta de facturación, ubicada en el lado derecho de la misma.

Estas actuaciones han incluido la renovación y reorganización de las oficinas de las aerolíneas con el objetivo de optimizar su distribución, mejorar la operatividad y ofrecer un servicio más eficiente a los pasajeros.

Pese a ello, durante algunas semanas más permanecerán cerrados los locales comerciales y el núcleo de escaleras que contectarán con la planta superior.

Las obras se enmarcan en el proyecto de remodelación de Son Sant Joan, que está previsto que dejen de ser perceptibles para el pasajero a partir de este verano.