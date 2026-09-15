El aeropuerto de Palma registra 4,8 millones de pasajeros en agosto, un 2,3% más que en el mismo mes de 2025

Archivo - Aeropuerto de Palma (Son Sant Joan). - EUROPA PRESS - Archivo
PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
El aeropuerto de Palma cerró el mes de agosto con un total de 4,8 millones de pasajeros, una cifra que representa un incremento del 2,3% respecto al mismo mes del ejercicio anterior.
Según ha informado Aena este martes, de enero a agosto, un total de 24,4 millones de pasajeros han transitado por Son Sant Joan, es decir, un 2,2% más que en el mismo periodo del año pasado. En estos ocho primeros meses ha habido 175.341 vuelos, un 1,8% más que el año anterior.
En el mes de agosto, el tráfico nacional alcanzó los 941.130 viajeros en el aeropuerto de Palma, una cifra superior a la registrada en agosto de 2025, con un 3,3% más. Mientras, el mercado internacional sumó 3,86 millones de pasajeros, un 2,1% más que en el mismo mes del año anterior.
Durante agosto se contabilizaron 32.324 movimientos de aeronaves entre despegues y aterrizajes en Palma, un 2,8% más que el mismo mes de 2025.
Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el aeropuerto de Londres-Luton, el aeropuerto de Leeds Bradford y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el mes de agosto de 2026 con 41,38 millones de pasajeros, un 4,7% más que en el mismo mes de 2025. Además, gestionaron 330.526 movimientos de aeronaves, un 4,5% más que en 2025; y transportaron 116.723 toneladas de mercancía, un 5,7% menos que en 2025.
En términos acumulados, de enero a agosto de 2026 han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena 272,24 millones de pasajeros (un 4,1% más que en el mismo periodo de 2025.