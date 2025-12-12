El Aeropuerto de Palma registra en noviembre 1,2 millones de pasajeros, un 1,3% más que en el mismo mes del año anterior

Archivo - Vista general del aeropuerto de Palma. Recurso. Archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Palma cerró el mes de noviembre con 1.215.491 viajeros, lo que representa un aumento del 1,3% respecto al mismo mes del año anterior.

Así lo ha informado Aena, este viernes, en una nota de prensa, donde ha detallado que del total de 1.215.491 viajeros registrados en noviembre en Son Sant Joan, 1.214.977 utilizaron vuelos comerciales.

De los viajeros que usaron vuelos comerciales, 654.447 lo hicieron con origen o destino a alguna ciudad española (+2,1%), mientras que 560.530 optaron por conexiones con el extranjero (+0,4%).

Respecto al tráfico internacional, según ha añadido el gestor aeroportuario, los mercados con mayor tráfico fueron el alemán (302.653); seguido del británico (82.666) y el suizo (36.566).

Asimismo, el aeropuerto mallorquín gestionó 10.505 vuelos, entre despegues y aterrizajes, un 1,9% menos que en noviembre de 2024.

CIFRAS ACUMULADAS

Por otro lado, desde comienzos de año hasta el pasado noviembre, han transitado por el Aeropuerto de Palma 32.707.811 viajeros, un 1,5% más que en los mismos meses de 2024.

Y, en relación a la operativa de vuelos, el aeropuerto mallorquín ha sumado un total de 236.676 movimientos de aeronaves, un 1,3% más.

AEROPUERTOS GRUPO AENA

Con todo, los aeropuertos del Grupo Aena --compuesto por los 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil-- han cerrado noviembre de 2025 con 27.681.817 pasajeros, un 4,7% más que en el mismo mes de 2024.

Además, los aeropuertos del Grupo Aena gestionaron 244.057 movimientos de aeronaves, un 1,6% más que en 2024; y transportaron 146.297 toneladas de mercancía, un 12,2% más que el año pasado.