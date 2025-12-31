Los aeropuertos de Baleares operan 325 vuelos en el último día de 2025, 13 menos que un año antes

Archivo - Varios aviones en una de las pistas del aeropuerto de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Baleares operarán en el último día de 2025 un total de 325 vuelos, 13 menos que en el mismo día del año anterior, según los datos de Aena.

Por aeropuertos, el de Palma gestionará 233 vuelos (139 nacionales y 94 internacionales); el de Ibiza, un total de 60 (58 nacionales y dos internacionales); y el de Menorca, 32 (30 nacionales y dos internacionales).

Igualmente, el primer día de 2026 por los aeropuertos de las Islas pasarán 388 vuelos, la mayoría de ellos nacionales (254) y el resto internacionales (134).