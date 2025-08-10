Los aeropuertos de Baleares operan este domingo 1.685 vuelos, un 0,84% más que en 2024

Archivo - Varios aviones en una de las pistas del aeropuerto de Palma. Recurso. Archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Baleares prevén operar este domingo un total de 1.685 vuelos, lo que supone un 0,84% más que en el mismo periodo del pasado año 2024, cuando se contabilizaron 1.671 vuelos.

Según datos facilitados por parte de Aena, el aeropuerto de Palma operará este domingo 1.064 vuelos, de los cuales 226 son nacionales y 838 internacionales. Estos suponen un 1,92% más que en 2024.

El aeropuerto de Ibiza, por su parte, gestionará 431 vuelos esta jornada, cifra un 1,37% inferior en relación con 2024. Del total de vuelos, 138 son nacionales y el resto, 293, internacionales.

Mientras, el aeropuerto de Menorca operará 190 vuelos, 73 nacionales y 117 internacionales. Así, esta jornada se gestionarán en la isla igual número de vuelos que los contabilizados el mismo periodo de 2024.