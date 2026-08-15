Los aeropuertos de Baleares operan este sábado 1.752 vuelos

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PALMA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Baleares operarán este sábado, 15 de agosto, un total de 1.752 vuelos, un 3,5 por ciento menos que los registrados en el mismo periodo del año pasado (16 de agosto).

Según los datos de Aena, el aeropuerto de Palma es el que cuenta con más movimientos, con un total de 1.088 vuelos. Igualmente, por el de Eivissa pasarán este sábado 454 vuelos y, por el de Menorca, 210.

En todo el fin de semana --de viernes a domingo--, los aeropuertos de las Islas operarán 5.079 vuelos, un 1,8 por ciento menos que los registrados en el mismo periodo de 2025.