Los aeropuertos de Baleares operan este sábado 1.752 vuelos

Archivo - Paneles, aeropuerto
Archivo - Paneles, aeropuerto - PODEMOS BALEARES - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: sábado, 15 agosto 2026 12:28
Seguir en

PALMA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Baleares operarán este sábado, 15 de agosto, un total de 1.752 vuelos, un 3,5 por ciento menos que los registrados en el mismo periodo del año pasado (16 de agosto).

Según los datos de Aena, el aeropuerto de Palma es el que cuenta con más movimientos, con un total de 1.088 vuelos. Igualmente, por el de Eivissa pasarán este sábado 454 vuelos y, por el de Menorca, 210.

En todo el fin de semana --de viernes a domingo--, los aeropuertos de las Islas operarán 5.079 vuelos, un 1,8 por ciento menos que los registrados en el mismo periodo de 2025.

Contador

Contenido patrocinado