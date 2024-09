Agricultura analiza este martes con el sector cárnico la situación del matadero de Inca

PALMA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ha convocado este martes una reunión con el sector, en concreto con un total de seis productores, para valorar la situación del matadero de Inca y analizar las posibles soluciones ante su cierre, previsto para este 1 de octubre.

El director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, ha recordado que el volumen de sacrificio mensual del matadero de Inca es muy bajo, hecho que complica su mantenimiento.

"No es posible mantener un matadero en funcionamiento con una media aproximada de 1.200 pollos sacrificados al mes. Tenemos un grave problema de producción y cualquier solución de futuro pasa por aumentar la producción. Los gastos corrientes son fijos y son los mismos si se sacrifican 10.000 pollos al mes que 1.000", ha destacado Fernández.

En este sentido, durante los ocho primeros meses del año 2023, el matadero de aves de Inca ha sacrificado un total de 9.663 pollos. Estos son poco más de 1.200 al mes. Es decir, se sacrifica un día a la semana y, por lo tanto, cada día que se abre el matadero sólo se sacrifican 300 aves.

En noviembre de 2023, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, través del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de Baleares (Fogaiba), firmó un protocolo de colaboración con el Ayuntamiento de Inca y con la Cooperativa Pagesa para el desarrollo y la ejecución del proyecto de mejora y adecuación del matadero de aves del municipio, con el objetivo de mantener la actividad de esta instalación.

En este sentido, se acordó que el Ayuntamiento de Inca, como propietario y titular de las instalaciones, encargaría un proyecto técnico de ejecución, que el propio consistorio ha asumido el gasto, para poner al día las instalaciones de sacrificio de aves, incorporar las reformas necesarias, la ejecución de una sala de despiece y un punto de venta directo.

El proyecto fue licitado por el Ayuntamiento a una empresa, y en el proceso de redacción del nuevo proyecto, los servicios de Sanidad y Bienestar Animal de la Conselleria de Agricultura y el servicio de Salud Pública de la Conselleria de Salud han realizado un seguimiento para que cumpla con toda la normativa en vigor.

Este proyecto ha sido remitido definitivamente a la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y a la Dirección General de Salud Pública en septiembre de 2024. Su ejecución supone una inversión de cerca de 700.000 euros. El hecho de ser el único matadero de aves de Mallorca y la situación en la que se encuentra el sector permiten a la Conselleria acogerse a la consideración del matadero como Servicio de Interés Económico General y de acuerdo con la normativa comunitaria otorgar una subvención directa por ser considerado industria estratégica.

Cabe recordar que la Cooperativa Pagesa de Inca, después de numerosas reuniones, se hizo cargo en el mes de octubre del 2022 de la gestión del matadero mediante una resolución de concesión de emergencia del Ayuntamiento de Inca.

Fernández ha agradecido especialmente "este compromiso y responsabilidad de la Cooperativa en unas circunstancias muy complicadas".

Además, ha recordado que durante este año y medio que ha gestionado el matadero ha prestado servicio de manera continua y sin que los productores se hayan visto afectados en ningún momento. "Pero no podemos pedir a la Cooperativa que continúe haciendo esfuerzos heroicos, puesto que un matadero de aves no se puede mantener con un sacrificio mensual de 1.200 animales. Serían necesarios cerca de 10.000", ha añadido.

El pasado mes de diciembre, la Dirección General de Agricultura se reunió con la Cooperativa Pagesa para detallar el procedimiento de subvención directa al matadero para cubrir el déficit contable, porque estas subvenciones siempre son con auditoría contable.

A fecha de hoy, a pesar de que Agricultura tiene conocimiento que la Cooperativa está trabajando en este aspecto, todavía no ha recibido las cuentas auditadas. Se ha intercambiado información, pero todavía no se han presentado las cuentas auditadas de 2023. Sin embargo, la Cooperativa ha tenido acceso a las ayudas ordinarias de inversiones y gastos corrientes que publicamos cada año. En este sentido, Fernández recalca que "estas ayudas ordinarias no son suficientes, sino que se necesitan las cuentas auditadas".

En las dos reuniones formales mantenidas con los productores y en los contactos que se han tenido informales, Agricultura ha transmitido que para que el sistema funcione es imprescindible aumentar la producción de aves y garantizar un número mínimo de sacrificios cada vez que se abre el matadero.

Desde Agricultura se quiere recalcar que desde que la semana pasada la Cooperativa dio el aviso que presentaban el escrito para dar de baja la actividad a partir del 1 de octubre, se han mantenido reuniones con la misma Cooperativa, así como con el Ayuntamiento de Inca y alguno de los productores para intentar encontrar la mejor solución en el problema actual.

Fernández ha subrayado que en la reunión de este martes se insistirá en el mensaje de que cualquier solución posible al mantenimiento del matadero implica incrementar su producción.