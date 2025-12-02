Agricultura lleva más de un 80% de ejecución de fondos y Simonet niega que se hayan perdido oportunidades

Archivo - El Conseller de Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha señalado este martes que su departamento lleva más de un 80% de ejecución de sus fondos y ha negado que se estén perdiendo oportunidades.

Simonet ha respondido de este modo en el pleno del Parlament de este martes después de que la diputada socialista Malena Riudavets haya acusado al Govern de perder oportunidades en relación al sector primario por la falta de ejecución presupuestaria.

"Sobre el papel era un presupuesto histórico y las promesas quedan muy bien, pero el territorio necesita gestión y no propaganda", ha firmado Riudavets.

La socialista ha acusado a la Conselleria de no avanzar en la ejecución de fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) por "un problema de prioridades" y ha reprochado a Simonet que "esté fallando al sector y al territorio". También se ha referido a "millones de euros de fondos europeos" y ha preguntado "si se los han quedado para inflar el presupuesto".

El conseller, por su parte, ha negado que se haya perdido ninguna oportunidad y ha afirmado que su departamento ha ejecutado más del 80% de sus fondos, el Ibanat el 100% y que el Fondo de Garantía Agraria (Fogaiba) "paga más que nunca".

Igualmente, ha añadido que ya se han ejecutado nueve millones de euros de fondos europeos en dos años y que con fondos del ITS hay en marcha 12 proyectos con un nivel de ejecución presupuestaria del 12%. Simonet ha explicado que no se pueden pagar proyectos o medidas antes de que se ejecuten y ha puesto como ejemplo las ayudas agroalimentarias que se pagarán en diciembre.