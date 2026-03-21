La Agrupación Socialista de Estellencs presenta nueva ejecutiva, con Guillem Ensenyat como secretario general - PSIB

PALMA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Socialista de Estellencs ha celebrado su asamblea, en la que se ha elegido a la nueva Comisión Ejecutiva y a Guillem Esenyat como nuevo secretario general.

Según ha trasladado la formación socialista en nota de prensa, la agrupación se constituye después de una etapa con Marta Aguirre como secretaria general.

Ahora, la nueva ejecutiva está formada por Guillem Esenyat como secretario general; Norma Curbelo, como secretaria de organización; y Guiem Seguí, secretario de política municipal.

"La Agrupación Socialista de Estellencs somos un grupo de personas que queremos un futuro para el pueblo en el que no se deje a nadie atrás", ha destacado Ensenyat.

A su entender, "la sostenibilidad y el futuro para todos son dos cosas que tienen que ir juntas, y no un futuro que solo sea para los intereses de unos pocos".

Ensenyat es regidor en el Ayuntamiento, formando parte de la Agrupació Per Estellencs, y asume la secretaría general de los socialistas del municipio con la voluntad de articular proyectos municipales desde la proximidad.

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, por su parte, se ha mostrado "contenta porque los socialistas cuenten con su voz propia en Estellencs" para, ha dicho, ser una "alternativa clara" al PP.

La agrupación inicia esta nueva etapa, han explicado, con el objetivo de fomentar la cohesión social, la sostenibilidad y la participación ciudadana.