La AIRef aprecia en Baleares riesgo de incumplimiento de la regla de gasto en 2025 y 2026

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sigue apreciando para Baleares riesgo de incumplimiento de la regla de gasto en 2025 y 2026, y empeora las previsiones de saldo, estimando que alcanzará un déficit del 0,1% del PIB en 2025 y del 0,2% en 2026.

Así se contempla en el informe de la Autoridad sobre los proyectos y líneas de presupuestos, con un análisis sobre la información proporcionada por la Comunidad Autónoma sobre sus líneas fundamentales para 2026, documento previo a la elaboración del proyecto de presupuestos para el próximo ejercicio.

La AIReF analiza las previsiones y medidas contenidas en el documento y la posibilidad de cumplimiento de las reglas fiscales de dicho año.

En relación a la regla de gasto y el déficit, la autoridad estima que el gasto computable a efectos de la regla de gasto nacional aumentará en la comunidad un 5,6% en 2025 y un 6% en 2026, superando los límites del 3,2% y 3,3% respectivamente.

Por su parte, el cumplimiento de la regla de gasto en los dos años llevaría a un superávit del 0,1% en 2025 y del 0,3% en 2026.

El archipiélago, según la AIReF, prevé un crecimiento del gasto computable ajustado a la tasa de referencia en 2025 y ligeramente por debajo en 2026, alcanzando el equilibrio en ambos ejercicios.

La AIReF estima que los ingresos de la comunidad en 2026, sin tener en cuenta los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aumentarán un 4%, alcanzando el 13,4% del PIB.

Esta variación está sustentada principalmente en el aumento del 4% de los recursos del sistema de financiación. Por otro lado, la AIReF estima un crecimiento del 5% de los ingresos tributarios en su conjunto y de los asociados a la producción, así como una evolución positiva de los fondos europeos.

La comunidad mantiene las medidas permanentes de rebaja fiscal comunicadas para informes anteriores, actualizando sus importes, e incorpora otras de incremento de ingresos y menor impacto.

Por otra parte, según el informe de la AIReF, Baleares estima alcanzar en 2025 y 2026 un nivel de recursos similar al previsto por la autoridad, mientras que prevé que los gastos autonómicos en 2026, sin considerar los financiados por el PRTR, aumentarán un 3% en 2025 y un 5% en 2026, alcanzando este año el 13,7% del PIB.

PERSPECTIVAS A MEDIO PLAZO (2026-2030)

La AIReF estima que persistirán para la Comunidad Autónoma los riesgos de desviación de la regla de gasto nacional en 2027 y que el gasto primario neto de medidas de ingresos crecerá por encima de la senda del PFEMP.

Ante este escenario, la autoridad estima que el archipiélago alcanzará en 2030 un superávit del 0,2% del PIB en un escenario de políticas constantes.

En materia de deuda, las estimaciones sobre la evolución del endeudamiento de la comunidad para el periodo 2025-2026 son inferiores a las de la AIReF, pues se basan en unas previsiones fiscales mejores para este periodo.

Igualmente, en 2025 y 2026 la ratio de deuda sobre ingresos continuará descendiendo, a un ritmo inferior a la ratio de deuda sobre PIB.

A medio plazo, la AIReF estima que la ratio de deuda sobre PIB de la comunidad seguirá descendiendo a medio plazo