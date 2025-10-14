Aitana es la primera confirmación del Mallorca Live Festival 2026

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La novena edición del Mallorca Live Festival ha confirmado a Aitana como la primera artista que actuará en el evento que se celebrará en Calvià los días 12 y 13 de junio de 2026.

El concierto en Mallorca formará parte de su gira 'Cuarto Azul World Tour', tras la publicación de su disco homónino 'Cuarto Azul' este 2025, según ha informado la organización del festival en un comunicado.

En ese sentido, han apuntado que se trata de un momento "clave de su carrera" y en esta nueva gira, se reafirma la "relación especial" entre la artista y la isla.

Tras anunciar por sorpresa las paradas de su próxima gira en el último de los tres 'sold out' en estadios de Barcelona y Madrid, este martes se ha confirmado que su cita con la isla será en el Mallorca Live Festival, donde regresa tras su visita de 2024 en un show al que asistieron cerca de 25.000 personas.

La joven artista se ha convertido en una de las mujeres "más influyentes" del momento gracias a sus conciertos ante más de 160.000 personas en Barcelona y Madrid con su gira 'Metamorfosis Season', el documental 'Aitana: Metamorfosis' y la publicación de su aclamado nuevo álbum 'Cuarto Azul'.

"Su último trabajo es el más internacional y, a la vez, el más personal hasta la fecha. 'Cuarto Azul' es una montaña rusa de emociones donde la composición de Aitana ha cobrado más protagonismo que nunca y que fue creado junto a algunos de los nombres más importantes de la industria, como Nico Cotton, Manu Lara, Casta, Andrés & Mauricio, GALE y Spreadlof, entre otros", han indicado.

La venta de entradas para asistir al festival ya están a la venta en web, con un cupo limitado de abonos generales --desde 109 euros-- y abonos VIP --desde 199 euros--.

Este año, más de 60.000 personas pasaron por la octava edición de Mallorca Live celebrada en el Recinto Mallorca Live de Calvià los días 12, 13 y 14 de junio. Tres días de conciertos y sesiones DJ de más de 80 nombres locales, nacionales e internacionales llegados desde cuatro continentes como Massive Attack, Iggy Pop, Nathy Peluso, Suede, Bad Gyal o Rigoberta Bandini, entre muchos otros nombres.