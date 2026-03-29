Alaró acoge la tercera edición del 'Via Crucis Apassionant' - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La iglesia parroquial de Sant Bartomeu de Alaró ha acogido este sábado la representación del 'Via Crucis Apassionant', una propuesta cultural impulsada que ofrece una visión contemporánea de la Pasión.

Es el tercer año consecutivo que se celebra esta representación después de haberlo hecho en La Misericòrdia (Palma) y Sineu, según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado.

La obra 'Apassionant', interpretada por la agrupación Pinyol Vermell, presenta una puesta en escena que combina teatro, fotografía y música, con ocho actores sobre el escenario. También destaca por la indumentaria inspirada en el siglo XVIII, presente en personajes como Jesús, María o María Magdalena.

Con una duración aproximada de 50 minutos, el espectáculo recorre los principales episodios de la Pasión, desde la llegada a Jerusalén hasta la resurrección de Jesús.

"Esta iniciativa permite acercar la cultura y las tradiciones a todos los rincones de Mallorca, y pone en valor nuestro patrimonio inmaterial", ha subrayado el presidente del Consell, Llorenç Galmés.

La consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado que 'Apassionant' es "una propuesta innovadora que combina diferentes lenguajes escénicos para ofrecer una nueva mirada sobre el Vía Crucis, capaz de conectar con el público actual".

OTRAS ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA

La programación de Semana Santa organizada por la institución insular continuará el 1 de abril (20.00 horas) el Teatre Principal ofrecerá el concierto de Pascua, 'Messa di Requiem de Donizetti'.

Será un concierto sinfónico-coral dirigido por Xisco Bonnín, con la participación de las solistas Irene Mas, Marta Miccoli, Carlos Cardoso, Jorge Tello y Max Hochmuth, el Coro del Teatre Principal y la Orquestra Acadèmia 1830.

Además, el Joc de Ministrils participará en dos de las procesiones más emblemáticas de la Semana Santa mallorquina, la del Jueves Santo en la del Sant Crist de la Sang, en Palma, y la del Viernes Santo en la del Santo Entierro y la Soledad de María, en Sineu.

En La Misericòrdia también se puede visitar la IV Exposición Fotográfica de la Semana Santa de Palma, que presenta el trabajo de quince fotógrafos, cada uno con tres imágenes, que ofrecen una mirada personal y contemporánea sobre la Semana Santa.

Finalmente, el 14 de abril (20.00 horas) la capilla del Santísimo de la Seu, en Palma, acogerá el acto 'Memorial de Semana Santa. Toni Gomila dice Blai Bonet'.