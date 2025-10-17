El alcalde de Palma, sobre el minuto de silencio por Palestina: "Es extemporáneo, está declarada la paz"

Archivo - El alcalde de Palma de Mallorca, Jaime Martínez. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha considerado que el minuto de silencio por Palestina que el PSOE ha pedido realizar antes del próximo pleno municipal "es como extemporáneo" dado que "ya está declarada la paz".

Así se ha pronunciado este viernes al ser preguntado al respecto en una rueda de prensa para hacer balance de los primeros tres meses de funcionamiento de la ordenanza para el fomento de la convivencia cívica.

Martínez ha asegurado que no ha recibido la petición del grupo municipal socialista. "Es como extemporáneo, ya está declarada la paz, ¿no? Pero lo no sé, no me ha llegado esta petición", ha zanjado.

El PSOE de Palma, a través de un comunicado difundido la mañana de este viernes, ha solicitado al alcalde que incluya un minuto de silencio en el próximo pleno para expresar el "rechazo colectivo del Ayuntamiento al genocidio y la violencia extrema que sufre la población palestina" y para rendir homenaje a las víctimas inocentes del conflicto.

Los socialistas han asegurado que ya han trasladado un escrito a Martínez con la petición para que incluya el minuto de silencio al principio de la sesión plenaria.

Para el portavoz del PSOE, Francesc Dalmau, este gesto institucional tiene que ser una muestra de "respeto, solidaridad y compromiso con la paz y los derechos humanos". "Valores fundamentales para Palma y la institución que la representa", ha señalado.