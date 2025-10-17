El PSOE pide a Martínez que incluya un minuto de silencio en el pleno en apoyo a Palestina y recuerdo de las víctimas

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Palma ha solicitado al alcalde del Ayuntamiento, Jaime Martínez, que incluya un minuto de silencio en el próximo pleno para expresar el "rechazo colectivo del Ayuntamiento al genocidio y la violencia extrema que sufre la población palestina" y para rendir homenaje a las víctimas inocentes del conflicto.

En concreto, según ha informado el grupo municipal en una nota de prensa, los socialistas han trasladado un escrito a Martínez con la petición, para que incluya el minuto de silencio al principio de la sesión plenaria.

Para el portavoz del PSOE, Francesc Dalmau, este gesto institucional tiene que ser una muestra de "respeto, solidaridad y compromiso con la paz y los derechos humanos". "Valores fundamentales para Palma y la institución que la representa", ha señalado.

En este sentido, ha considerado que los representantes de la ciudadanía de Palma deben hacerse eco de las protestas y concentraciones que estos días se han llevado a cabo en la ciudad y que "denuncian este genocidio insoportable".

El socialista ha advertido que a pesar del alto el fuego la comunidad internacional "no puede quitar el foco de Palestina". "Y no, no es una guerra, es un genocidio, y cualquier institución democrática lo tiene que condenar", ha remarcado Dalmau.

La formación ha recordado que llevó al pleno del mes pasado dos iniciativas para defender los derechos humanos y la libertad de prensa en Palestina y para instar al equipo de gobierno a iniciar los trámites para el hermanamiento entre la ciudad de Gaza y Palma. Ambas propuestas fueron rechazadas con los votos en contra de PP y Vox.