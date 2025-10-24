El alcalde de Palma recibe un ejemplar del libro del aniversario de Amadiba en agradecimiento por el apoyo de Cort

El alcalde de Palma recibe un ejemplar del libro del aniversario de Amadiba en agradecimiento al apoyo de Cort - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha recibido de manos de la presidenta de Amadiba, Elvira Jiménez, un ejemplar del libro conmemorativo del aniversario de la organización en agradecimiento por el apoyo de Cort al desarrollo de su labor.

El libro de la entidad, que defiende a las personas con discapacidad y a sus familias, recopila diversas entrevistas realizadas a lo largo de sus años de trabajo.

Asimismo, el presidente de la Asociación de Personas Jubiladas y Pensionistas de USO, Marino de la Rocha, ha entregado al primer edil un ejemplar de su obra 'Observar, pensar, actuar... una forma de ser y estar'.

Se trata, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, de un relato autobiográfico que narra su experiencia personal y su trayectoria en el sindicato.

Durante el encuentro, que ha tenido lugar este viernes y en el que también ha estado presente la regidora de Gent Gran, Luisa Marqués, ambos han expresado su agradecimiento a todo el equipo de gobierno municipal por su "constante apoyo en la promoción de la inclusión social y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad".

También por su labor en favor de las personas mayores y la mejora de su calidad de vida.