Alcaldes del PSIB de Mallorca piden formar más policías, ayudas para los caminos rurales y controlar colonias felinas

PALMA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de los distintos municipios de Mallorca gobernados por el PSIB han presentado una serie de iniciativas a la Asamblea de alcaldes, relativas a aumentar la formación de policías locales, las ayudas para el mantenimiento de los caminos rurales y recursos para controlar las colonias felinas.

Este encuentro, celebrado este viernes en Lloseta, ha dado luz verde a estas tres propuestas defendidas por los primeros ediles de Artà, Algaida y Santa Eugenia, según ha explicado el PSIB en una nota de prensa.

El alcalde de Artà, Manuel Galán, ha presentado la moción para para resolver "la carencia de efectivos de las policías locales", instar a incrementar la formación de nuevos policías locales, que se puedan incorporar a las plantillas municipales, que se "fidelicen" y se "eviten los traslados por la competencia entre policías".

La alcaldesa de Algaida, Marga Fullana, ha expuesto la iniciativa para que el Consell ayude a los ayuntamientos a "cuidar la red de caminos rurales", que, desde su punto de vista, "a menudo queda fuera cobertura", porque "no se dispone de suficientes recursos desde los ayuntamientos y tampoco están dentro de la red de carreteras del Consell".

Por su parte, el representante de Santa Eugenia, José Luis Urraca, ha defendido una iniciativa por la dotación de recursos para el control de las colonias felinas, algo que ha pedido que se "tenga muy en cuenta", ya que "requiere de muchos recursos y más después de la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal".

"POCA CAPACIDAD DE GESTIÓN"

La portavoz del Grupo Socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha criticado la "poca capacidad de gestión" del presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, puesto que ha apuntado que este viernes "no ha habido prácticamente puntos del equipo de gobierno y la mayoría eran iniciativas de los pueblos". "Sólo se ha dado cuenta de temas ya publicados en el BOIB", ha recalcado.

Asimismo, ha censurado que lo "más destacado" ha sido el Plan de Obras y Servicios. Cladera ha asegurado que Galmés puede "dedicar más dinero gracias a la herencia recibida" porque "se ha encontrado una institución saneada y con recursos".

En ese sentido, ha resaltado la "falta de proyectos" en las parcelas de igualdad, juventud y, sobre todo, servicios sociales. "No hay apoyo a los municipios para reforzar las políticas sociales, no se reduce la lista de espera de dependencia y no se abren las residencias nuevas ya hechas, como la de Miquel Mir en Inca", ha reprochado.