Prohens condena las pintadas vandálicas el día de la cadena humana: "Han tocado es Trenc"

PALMA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha condenado este domingo la aparición de pintadas vandálicas en el búnker de es Trenc justo el día en que se han reunido miles de personas para formar una cadena humana en defensa de los espacios naturales.

"Si es Trenc no se toca, tampoco se toca su patrimonio ni su búnker. Quiero denunciar la vandalización contra el búnker de la playa de es Trenc, un elemento patrimonial y protegido", ha afirmado en declaraciones a los medios tras participar en Porto Cristo en el acto central de la campaña 'Mójate por la esclerosis múltiple'.

La líder del Ejecutivo ha mostrado su respeto por la convocatoria de la protesta, aunque ha insistido en que ha dicho "de todas las formas posibles que es Trenc no quedará desprotegido".

"No es de recibo que quienes van a defender un espacio natural con todo su derecho, hagan estas acciones que van también contra es Trenc. Han tocado es Trenc", ha añadido.

Por su parte, la alcaldesa de Campos, Francisco Porquer, ha denunciado este domingo en redes sociales pintadas vandálicas en es Trenc, aparecidas justo el día en que se ha convocado una cadena humana para reclamar su protección.

"Es Trenc ya estaba salvado, pero hoy le han hecho otro atentado. Muy triste, pero es la realidad. Los 'campares' os damos las gracias por vuestra visita", ha publicado en un mensaje en la red social Instagram recogido por Europa Press junto a varias imágenes con pintadas vandálicas con lemas como "ni un grano de arena al capital", "de la isla de la calma a la isla de la lucha", "tocad es Trenc, rompemos la paz", "del malestar a la ofensiva" y "somos la isla defendiéndose".

Porquer se ha dejado ver en la playa en el momento de la lectura del manifiesto, lo que ha provocado algunos abucheos por parte de los manifestantes.

De nuevo en redes sociales, la primer edil ha asegurado que ha acudido a la primera línea de la protesta "como ciudadana y como alcaldesa", aunque sin intención, ha recalcado, "de eclipsar ni restar protagonismo al acto".

Los saludos, que los asistentes han percibido como irónicos, ha insistido en que han sido siempre "con educación y respeto". "Parece que no he sido bien recibida", ha añadido.