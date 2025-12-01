La alcaldesa de A Coruña defiende en Palma que la declaración de zona tensionada contiene los precios del alquiler

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, en un acto en Palma - EUROPA PRESS

PALMA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha defendido que la declaración de zona de mercado residencial tensionado está conteniendo los precios del alquiler.

La socialista ha participado este lunes en un acto en organizado por la Agrupación Socialista de Palma y la de Palma-Ponent en el marco del Día de la Constitución, en el que han contrapuesto los modelos de vivienda entre ambas ciudades.

La jornada se ha centrado en el problema de la vivienda en la ciudad que, a su criterio, pone en duda la democracia y la Constitución.

Desde la formación socialista han apostado por limitar el precio del alquiler, acabar con la especulación y aumentar las viviendas públicas frente a las soluciones de la derecha que, han criticado, "son la construcción sin control, la especulación y hacer de la necesidad de la gente su negocio".

La alcaldesa ha explicado la política de vivienda que lleva a cabo el Ayuntamiento, destacando la declaración de la ciudad como zona tensionada. A su parecer, todavía es pronto para valorar su funcionamiento pero según los últimos datos el precio del alquiler ha bajado tres euros. "Es muy poco pero no ha subido", ha dicho.

Igualmente, ha subrayado la necesidad de ponerle solución al problema de la vivienda de forma conjunta, ya que los gobiernos irán cambiando de color político pero si no se pone remedio se encontrarán con el mismo problema.

"Trabajar ahora y hacerlo pensando en la gente y no en el rédito político de cada uno es la única manera de que estas medidas funcionen", ha apuntado Rey.

El secretario general de los socialistas en Palma, Iago Negueruela, ha contrapuesto el modelo que ha explicado Rey al que lleva a cabo Cort. En el primer caso, a su parecer, el derecho a la vivienda "se trabaja", mientras que el Ayuntamiento de Palma "premia la especulación".

Para Negueruela, el equipo de gobierno de los 'populares' en Palma "intenta hacer lo de siempre, enriquecer a unos pocos". En este sentido, ha criticado la modificación de la ley de capitalidad que permitirá a Cort solicitar una modificación o eliminación del porcentaje de vivienda pública.

Por otro lado, sobre la vivienda vacacional, la alcaldesa de A Coruña no se ha mostrado en contra de que haya personas que inviertan en el alquiler turístico pero ha reseñado la importancia de que haya una regulación y se haga un esfuerzo para inspeccionar.