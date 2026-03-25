Alerta naranja por fenómenos costeros en Mallorca y Menorca: olas de entre cuatro y ocho metros

Archivo - Oleaje durante un temporal en Cala Sant Vicenç (Mallorca). - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Emergencias 112 de Baleares ha activado la alerta naranja por fenómenos costeros en Mallorca y Menorca.

También está activa la alerta amarilla por fuertes vientos en Menorca, según ha informado el servicio de emergencias en su cuenta de la red social X.

En paralelo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pondrá este jueves en marcha el aviso naranja por fenómenos costeros en el norte y nordeste de Mallorca y en el conjunto de Menorca, donde las olas podrían oscilar entre los cuatro y los ocho metros de altura.

En la costa de la Serra de Tramuntana y el Llevant de Mallorca el aviso será amarillo y las olas podrían llegar a los tres metros.

En Menorca, rachas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora también pondrán a la isla bajo el aviso amarillo de la Aemet.

Ante los fenómenos costeros, Emergencias recomienda no acceder a puntos del litoral afectados por oleaje ni a los paseos marítimos, espigones o acantilados; no practicar deportes náuticos; asegurar el amarre de las embarcaciones; y alertar al 112 en el caso de que alguna persona caiga al agua.

Frente a los episodios de fuerte viento, se recomienda evitar muros de piedra, vallas publicitarias, postes de luz y torres de alta tensión; cerrar las puertas y ventanas de las casas; retirar macetas o cualquier objeto que pueda caer a la calle; y no transitar por parques o avenidas arboladas.