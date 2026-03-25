Alertan de que las ampliaciones en aeropuertos de Baleares agravarán la crisis de la vivienda

Archivo - Un avión en una de las pistas del aeropuerto de Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma contra la ampliación del aeropuerto de Palma ha alertado este miércoles que ampliaciones previstas en el Documento de regulación aeroportuaria para el periodo 2027-2031 (DORA III) en Menorca e Eivissa agravarán la crisis de la vivienda.

Según han explicado en rueda de prensa recogida en una nota de prensa, las políticas de fomento del turismo y apertura de nuevas rutas aéreas promovidas por los responsables políticos con las aerolíneas llevan a un empeoramiento de la emergencia habitacional.

En este sentido, las rutas abiertas en los últimos años con, por ejemplo, Zurich, Dubai, Andorra, Bournemouth, Montreal, Dinamarca, Washington, Bremen, Lisboa, Abu Dhabi, Nápoles, Budapest, Varsovia, Kassel, Bruselas, entre otras, ha supuesto una fuerte entrada del mercado extranjero.

Los integrantes de la plataforma han responsabilizado a consells y govern de fomentar el turismo y de desembocar con la apertura de estas rutas en una gran adquisición de propiedades por fondos extranjeros, creando una presión más elevada del mercado y un incremento de los precios. "El ejemplo paradigmático fue el vuelo directo Palma - Nueva York que aumentó un 300% la venta de vivienda de lujo en Mallorca", han advertido.

El DORA III, han recordado, prevé una inversión de 600 millones en el aeropuerto de Palma; de 229,7 en Eivissa y de 170 millones en Menorca.