Alertan de la desaparición de una patera con diez personas a bordo que salió de Argelia el 26 de octubre

Archivo - Patera de Ibiza. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La entidad de apoyo a las personas migrantes que tratan de cruzar el Mediterráneo Alarmphone ha alertado de la desaparición de una embarcación que partió el pasado 26 de octubre de la localidad argelina de Boumerdés.

La organización ha resaltado que desde entonces no se tienen noticias de sus tripulantes y sus familiares están preocupados, según ha indicado Alarmphone en una publicación de su cuenta de X.

Asimismo, han apuntado que ya habrían avisado a Salvamento Marítimo y han expresado sus deseos de que se les pueda encontrar con vida. Cabe recordar que Boumerdés es uno de los puntos de Argelia desde los que parten las pateras de migrantes que tratan de llegar a Europa por su proximidad a las costas de Baleares.