Alertan del naufragio de 28 migrantes en la ruta entre Argelia y Baleares

Archivo - Una patera localizada en la costa de Mallorca. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La organización Alarm Phone ha alertado del naufragio de una patera cuando navegaban por la ruta entre Argelia y Baleares con 32 migrantes, de los cuales solo sobrevivieron cuatro.

La embarcación, según ha informado la entidad en un su cuenta de la red social X, zarpó de la localidad argelina de Boumerdés. Se trata de uno de los puntos desde donde suelen salir las pateras que se dirigen al archipiélago, como consta en un reciente informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El pasado lunes, Alarm Phone, que se dedica a documentar y avisar de naufragios en el mar personas migrantes, tuvo conocimiento de que habían sido rescatadas cuatro pasajeros de esta patera. Las 28 personas restantes habrían perdido la vida tratando de migrar por la conocida como la ruta argelina.

Alarm Phone ha lamentado no tener información alguna sobre los supervivientes, quienes ha deseado que estén "sanos y salvos". "Nuestros pensamientos están con aquellos que han perdido la vida y con sus seres queridos", han escrito.