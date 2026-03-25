Algaida aprueba unos presupuestos de 6,8 millones de euros para 2026 con los votos de la izquierda

Miembros de la Agrupación Socialista de Algaida, Pina y Randa, en el Ayuntamiento de Algaida. - PSIB

PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Algaida ha aprobado unos presupuestos de 6,85 millones de euros para 2026 con los votos favorables de las formaciones de la izquierda.

La Agrupación Socialista de Algaida, Pina y Randa ha expresado su satisfacción por la aprobación de las cuentas municipales, las terceras consecutivas que reciben luz verde.

"No es una aprobación cualquiera, sino la conformación de una manera de gobernar basada en el trabajo constante, en la responsabilidad y en el compromiso real con el municipio", ha subrayado la alcaldesa, Margalida Fullana.

La primera regidora, según ha informado el PSIB en un comunicado, ha recordado que son los terceros consecutivos que se aprueban pese a gobernar en minoría.

"Tras años de constancia, gestión de haciendo posible que los proyectos y las acciones que necesita el municipio se puedan llevar a cabo. Gobernar en minoría no ha sido una excusa, sino una responsabilidad todavía mayor que hemos asumido como toca", ha apuntado.

Fullana ha considerado que las de este año son unas cuentas "realistas, responsables y útiles", elaboradas "pensando en reforzar servicios públicos, dar estabilidad al Ayuntamiento y continuar avanzando en proyectos importantes".

"No salen de la nada, sino que son fruto de una línea de trabajo iniciada en 2023, continuada en 2024 y consolidada durante 2025 con actuaciones reales, inversiones, mejoras en los espacios públicos y una apuesta clara por continuar transformando el municipio", ha defendido.

La alcaldesa también ha puesto en valor el proceso de "diálogo, consenso y capacidad de llegar a acuerdos de manera clara, transparente y responsable" que ha llevado a la aprobación de las cuentas.

"Las izquierdas volvemos a demostrar que sabemos poner a las personas y al municipio por encima de las diferencias políticas, porque tenemos una convicción clara: cuando hay diálogo, consenso y voluntad de acuerdo, es el pueblo el que gana", ha indicado.