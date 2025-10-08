Alice afectará a Baleares durante el resto de la semana con lluvias de hasta 40 l/m2 en una hora en las Pitiusas

Archivo - Una mujer pasea por el centro de Palma con un paraguas, vista a través de un cristal con gotas de lluvia. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegación en Baleares de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto que la DANA Alice llegará este jueves a Baleares y las Pitiusas, por lo que podría dejar lluvias de hasta 40 l/m2 en una hora o acumulados de 100 l/m2 en tres o cuatro horas.

El portavoz adjunto de la Aemet en Baleares, Miquel Gili, ha resaltado el carácter "estacionario" de esta DANA, que permanecerá sobre el archipiélago durante el resto de la semana y obligará a activar los avisos naranjas y amarillo en las Pitiusas por lluvias y tormentas, de 06.00 horas del jueves hasta las 12.00 horas del viernes.

Para este miércoles habrá una situación variable, con bastante presencia de sol pero alguna precipitación débil en el sur de Menorca. El viento soplará de poniente y las temperaturas máximas serán suaves, al oscilar entre 24 y 27ºC.

El jueves se empezarán a cubrir los cielos en las Pitiusas y será cuando ocurra el episodio de lluvias persistentes, que podría acabar a las 18.00 horas.

En el resto de islas no hay avisos activados pero en el sur de Mallorca podría caer alguna lluvia intensa. No obstante, las temperaturas no sufrirán grandes cambios y el viento será moderado de noreste --también durante el viernes--, por lo que las temperaturas bajarán hasta los 23 o 25ºC.

Ya el viernes se intercalarán las nubes con el sol pero en las Pitiusas se mantiene la posibilidad de lluvias puntualmente fuertes con tormenta hasta el mediodía, cuando inicialmente terminarían los avisos aunque puede cambiar según la evolución de la DANA. En el resto de las islas podría haber alguna precipitación aislada.

El fin de semana seguirá la presencia de nubes con posibilidad de lluvias ocasionales y puntualmente fuertes con tormenta pero en este caso podría abarcar a todo el archipiélago.

Gili ha indicado que esto se debe a que hay una convergencia de vientos, entre el noreste que se retira y el levante más húmedo, que se ubicará sobre Baleares, por lo que depende del lugar concreto en el que se produzca puede haber unas zonas más afectadas que otras.

El viento predominante para estos días sería el levante, entre flojo y moderado, y las temperaturas no sufrirán muchas variaciones, de modo que las máximas se moverán en valores de 23 y 25ºC mientras que las mínimas oscilarán entre 14 y 18ºC.