Alícia Homs (PSOE) denuncia que la mitad de los becarios de Europa no recibe ningún tipo de remuneración

Archivo - La eurodiputada del PSOE Alicia Homs - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada mallorquina Alícia Homs (PSOE) ha denunciado públicamente que la mitad de los becarios de Europa no recibe remuneración alguna por su trabajo, lo que limita las oportunidades de aquellos jóvenes que proceden de entornos vulnerables.

Homs, ponente de la Directiva de Prácticas de la Unión Europea (UE), ha hecho esta aseveración en base a los resultados de un informe realizado por la Universidad de Oxford.

El estudio, además de poner de manifiesto que la mitad de becarios de Europa no percibe remuneración alguna, alerta de la falta de regulación y la ausencia de derechos básicos y propone soluciones para garantizar que las prácticas sean de calidad, tengan un salario justo y otorguen protección social.

La eurodiputada, según han informado los Socialistas en el Parlamento Europeo en un comunicado, ha considerado que "las prácticas no remuneradas son una forma de discriminación social".

"Durante años hemos luchado para acabar con esta injusticia mediante una legislación europea que prohíba estas prácticas y garantice la igualdad de trato y la protección frente a abusos", ha apuntado.

Aunque la anterior Comisión Europea avanzó con una propuesta legislativa impulsada por el entonces comisario Nicolas Schmit, el acuerdo alcanzado por el Consejo el pasado mes junio deja fuera al 75% de los becarios, al limitar la protección únicamente de aquellas personas reconocidas, como relaciones laborales.

En este sentido, Homs ha asegurado que "el Parlamento Europeo tiene ahora la oportunidad y la obligación de mejorar esta legislación". A su juicio, "no se trata de una lucha entre distintas instituciones, sino entre quienes defienden a los jóvenes y quienes priorizan los intereses económicos sobre los derechos laborales".