El alquiler se 'come' el 70% del sueldo en Palma

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PALMA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los ciudadanos de Palma tienen que destinar el 69,83% de su salario bruto mensual al pago del alquiler de una vivienda de 90 metros cuadrados, que alcanza los 1.767 euros de media, según datos de pisos.com.

El análisis del portal inmobiliario evidencia que tanto en Madrid como en Barcelona el alquiler de una vivienda de 90 m2 supera por sí solo el salario bruto mensual íntegro de un trabajador medio.

En Barcelona, el precio medio del alquiler residencial se sitúa en 30,04 euro/m2, lo que para un piso de 90 m2 representa 2.703 euros mensuales, equivalentes al 106,81% del salario bruto medio.

En Madrid, el precio de 29,61 euro/m2 eleva el coste mensual hasta los 2.665 euros, es decir, el 105,30% del salario.

Tras ellas, aunque a cierta distancia, se sitúan San Sebastián (75,42%), Palma (69,83%), Sevilla (62,18%), València (59,74%), Málaga (57,52%) y Bilbao (56,85%).