El alquiler se encarece en Baleares en marzo un 1,10%, según pisos.com

Archivo - Una vivienda en venta, a 15 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). El pasado 16 de abril, el Pleno del Parlament de las Illes Balears aprobó una Ley, proveniente del Decreto Ley 6/2023, de 2 de octubre, de medidas u - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los alquileres se han encarecido en marzo en Baleares un 1,10% en comparación con marzo de 2025, hasta los 18,94 euros el metro cuadrado (euros/m2), según datos de pisos.com.

Con estos datos, el archipiélago se sitúa como segunda región más cara, por detrás de Madrid, para vivir de alquiler.

Según el informe del portal inmobiliario, respecto a febrero la subida de los alquileres es del 1,05% y del 1,94% en comparación con el trimestre anterior.

En el caso de Palma, en el tercer mes del año el alquiler se ha encarecido un 4,41% interanual hasta alcanzar los 19,63 euros/m2.

En toda España, el precio medio del alquiler ha subido un 10,67% interanual y el precio medio está en 14,52 euros por metro cuadrado.