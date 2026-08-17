Alquiler turístico ilegal: multa de 275.000 euros a una vivienda en Santa Eulària

Precintan y sancionan con 275.000 euros una vivienda turística ilegal en Santa Eulària - AYUNTAMIENTO SANTA EULÀRIA

EIVISSA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santa Eulària, junto al servicio de inspección turística del Consell d'Eivissa, ha precintado y sancionado con 275.000 euros una vivienda turística ilegal situada en la villa del Río.

La medida cautelar se adopta después de que las actuaciones desarrolladas permitieran documentar, durante 2025, la comercialización del inmueble como alojamiento turístico sin disponer del título habilitante, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

A raíz de estas actuaciones se ha incoado un procedimiento sancionador en materia turística por unos hechos que han sido tipificados como infracción muy grave.

El expediente se dirige contra las diferentes personas que, de acuerdo con la documentación recabada, estaban vinculadas a la comercialización de la vivienda.

Entre ellas, figuran la persona que comercializaba el inmueble, el anfitrión que había publicado el anuncio en la plataforma especializada en alquiler vacacional y las personas que tenían arrendada la vivienda y que, a su vez, participaban en su comercialización. El procedimiento también se ha incoado contra los dos propietarios del inmueble.

El Ayuntamiento ha explicado que las actuaciones llevadas a cabo permitieron acreditar un cambio de uso de residencial a turístico mediante el alquiler de la vivienda a través de un portal especializado en viviendas de uso turístico, sin contar con el título habilitante exigido para desarrollar esta actividad.

Como consecuencia del procedimiento, el Consell Insular d'Eivissa, administración competente para imponer la sanción en materia de alquiler turístico ilegal, ha establecido una sanción de 275.001 euros.

Paralelamente, se ha adoptado como medida cautelar el precinto del inmueble para impedir que continúe desarrollándose en él una actividad turística no autorizada.