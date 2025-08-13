Alrededor de 80 empresas reciben formación sobre sostenibilidad a través de la marca Industria Local Sostenible.

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 77 empresas industriales se han formado en sostenibilidad y han conocido los próximos retos en la materia gracias a los cursos organizados en el marco de Industria Local Sostenible, el programa de la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares (ADR Balears) de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía.

Según ha recordado en un comunicado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, Industria Local Sostenible puso en marcha a principios de año un canal formativo para actualizar y acompañar a las empresas industriales en el camino hacia la sostenibilidad.

Así, durante los primeros seis meses, se han organizados talleres y seminarios sobre economía circular, eficiencia energética, digitalización y producción sostenible, a los que han asistido más de 200 personas de sectores diversos como el de la recogida, tratamiento y eliminación de residuos, el químico, el alimentario, el de cuero y calzado, el textil, el de la madera y el corcho, el náutico, el turístico, además de representantes de la administración pública y consultorías, entre otros.

Estas sesiones formativas ofrecen actualizaciones sobre la normativa ambiental, buenas prácticas e innovaciones. Cada formación combina casos prácticos, herramientas digitales y la experiencia de expertos para dotar a las empresas de estrategias reproducibles --desde el cálculo y la reducción de la huella de carbono hasta el ecodiseño de envases o la mejora de la eficiencia energética-- para que puedan aplicarlas de forma inmediata.

La marca ILS, en su compromiso para promover una industria más sostenible en las Islas, identifica y reconoce las empresas industriales que se comprometen con la reducción de su huella de carbono y la sostenibilidad medioambiental.

Actualmente, un total de 47 empresas están adheridas a la marca, que les ofrece ventajas como beneficios en las convocatorias de subvención de la Dirección General de Industria y Polígonos Industriales y de la ADR Balears, además de visibilidad a través de la web www.industrialocalsostenible.es, en la que la ciudadanía puede informarse de las empresas que están comprometidas con el territorio y la conservación del mismo.