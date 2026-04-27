Alrededor de un centenar de educadoras de las 'escoletes' se concentran en Palma para reclamar un convenio autonómico

Concentración de las educadoras de las 'escoletes' frente a la sede de Ceceib para reclamar un convenio autonómico. - EUROPA PRESS

PALMA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unas 100 trabajadoras de las 'escoletes' de Baleares se han concentrado este lunes en Palma frente a la Asociación de Centros de Enseñanza de Baleares (Ceceib), para reclamar un convenio colectivo autonómico "digno".

Convocadas por los sindicatos CCOO, STEI y UGT han portado pancartas en las que se podía leer algunas de sus reivindicaciones, que pasan una bajada de ratios, sueldos "dignos" o un calendario lectivo, entre otras.

Allí también han gritado algunas consignas para señalar que "no guardan, educan" o que "les piden vocación, para justificar explotación".

La responsable de Educación 0-3 de CCOO en Baleares, Pepa Ramis, ha indicado que estas trabajadoras tienen "jornadas maratonianas de 07.30 hasta las 16.30 horas" y hacen "un trabajo educativo". "Desde hace tres años se reclama un convenio digno equiparable a una etapa educativa, con sueldos dignos y condiciones sociolaborales dignas", ha apuntado.

Por eso, ha criticado que la patronal de la educación 0-3 se comprometiera a negociar este convenio pero, hasta ahora, "no han dado señales" y desde diciembre de 2025 "no tienen ninguna noticia suya".

La sindicalista ha censurado que, con esta actitud, las empresas consideren que sus trabajadoras "no son merecedoras" de un convenio con un sueldo más alto que el salario mínimo interprofesional.

Por su parte, la vocal de Enseñanza Privada y Concertada del sector 0-3 del sindicato STEI, Sandra Serra, ha manifestado que la concentración viene motivada porque la Enseñanza Infantil ha dicho "basta".

"El 0-3 es una etapa educativa y tiene que ser reconocida a la misma altura del resto de etapas. No es posible que tengan en sus manos el futuro de la sociedad y que esta responsabilidad no esté reconocida con unos sueldos y una condiciones laborales al límite", ha argumentado.

Por último, el responsable de Enseñanza Privada y Concertada de UGT Baleares, Jaume Pons, ha subrayado que la concentración viene motivada porque las educadoras tienen sueldos, que rondan los 1.200 euros, por lo que ha recalcado que "merecen mejoras".

Así, ha sostenido que la concentración pretende poner de manifiesto la "injusticia" que se comete con estas trabajadoras por la "fuerte carga laboral" que tienen, porque, "por mucha vocación que tengan, desgraciadamente están dejando el trabajo debido a que muchas no pueden tener una vida digna".

Por este motivo, ha pedido la mediación de las Consellerias de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social y Educación y Universidades para sentarse con la patronal y conseguir mejorar las condiciones laborales de las educadoras. Las protestas continuarán el próximo lunes frente a la sede de Pimem.