Álvarez (UGT): "Se ha acabado lo de trabajar de temporada tres meses durante 12 horas diarias"

MENORCA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha defendido este miércoles en Menorca la necesidad de reducir la jornada laboral porque, según ha dicho, "se ha acabado lo de trabajar de temporada en el sector servicios durante tres meses y 12 horas diarias"

"Las personas tienen otros valores y si quieren hacer atractivos estos puestos de trabajo, los empresarios deben ofrecer una jornada laboral adecuada, que permita disfrutar del ocio", ha dicho Álvarez, quien ha añadido que "si no hacen esta reflexión, se van a quedar sin trabajadores".

El responsable de UGT ha remarcado que Baleares se enfrenta a tres retos, el primero de ellos relacionado con la mejora de las condiciones de trabajo, el segundo con el problema de la vivienda y el tercero con la necesidad de diversificar desde el punto de vista productivo.

"La riqueza que se genera, sobre todo con el incremento de los precios del sector servicios, tiene que repartirse a través del aumento de los salarios y con convenios atractivos para el personal", ha manifestado.

En esta línea, ha espetado que "se quejan de que no encuentran mano de obra y no se dan cuenta de que es normalmente debido a los bajos salarios que se pagan y a las largas jornadas de trabajo".

En relación a la problemática de la vivienda, el secretario general del sindicato ha subrayado que "no hay que esperar a que el problema sea mayor, sino que hay que abordarlo de manera inminente".

En este punto, ha propuesto que una parte de las viviendas de protección oficial puedan ser alquiladas para las personas que vienen a Baleares a trabajar de temporada con el objetivo de que "tengan un alojamiento en condiciones razonables".

Álvarez también se ha pronunciado sobre las reticencias de las patronales y los empresarios en relación a la disminución de la jornada laboral y, aunque ha indicado que "me gustaría que se pudieran vender, reconozco que históricamente no ha sido así"

"Por desgracia hay una parte del empresariado que piensa que lo mejor es que las cosas se queden como están, pero yo creo que deberían actualizarse y adaptarse al siglo XXI", ha indicado.

En esta línea, no se ha mostrado confiado en la posibilidad de alcanzar un acuerdo y ha remarcado que UGT va a presionar para que el Congreso de los Diputados "tenga la valentía de admitir a trámite el debate de la ley y de escuchar las posiciones de todos"

Finalmente, Álvarez se ha posicionado en relación al aumento del gasto en defensa anunciado por el Gobierno central y ha puntualizado que "en ningún caso vamos a aceptar que este crecimiento sea a costa de los derechos sociales". Sin embargo, ha reconocido que el desarrollo de la industria armamentística es necesario en Europa debido a la situación que se vive en Estados Unidos y Rusia.

"Si viviéramos en un mundo plenamente democrático, en el que no existieran las armas, evidentemente estaría de acuerdo con el desarme, pero no es así", ha matizado el secretario general de UGT, quien ha remarcado que "la industria de defensa genera empleo y tecnología y no deja de ser una oportunidad que tenemos los europeos y los españoles".