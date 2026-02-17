Los amarristas de PortsIB pagarán un 42% menos que en 2019

Archivo - El conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, durante una sesión plenaria - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

MENORCA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha afirmado este martes durante el pleno del Parlament que los amarristas de PortsIB de embarcaciones de hasta ocho metros de eslora pagarán un 42 por ciento menos respecto a las tarifas de 2019.

"Una embarcación con las tarifas del Govern progresista tiene que pagar 1.774 al año y con las tarifas que propone PortsIB pagarán 1.022 euros anuales", ha dicho Lafuente tras ser interpelado por el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, sobre la política del Ejecutivo autonómico en el acceso de los residentes al mar.

Por otro lado, el conseller ha afirmado que el Govern ha impulsado la reforma del puente del puerto de Cala en Bosch "cuando durante años no se exigió absolutamente nada".

Asimismo, ha avanzado que se solicitará al nuevo concesionario que mejore las instalaciones del puente y lo reforme de manera definitiva.

Lafuente se ha referido también a la mejora del acceso de los ciudadanos de Baleares al mar asegurando que el Govern ha sacado una media de 100 amarres anuales de gestión directa. "El anterior Govern, por el contrario, sacaba una media de 45 amarres anuales de gestión directa a concurso", ha criticado.

El conseller ha reconocido la problemática de la falta de amarres en julio y agosto y ha matizado que la propuesta del Govern es seguir avanzando en los campos de boya y pantalanes flotantes para atender esta situación.

"Entendemos que debemos mantener el equilibrio entre gestión directa e indirecta, que se tiene que agilizar la gestión directa y modernizar la gestión indirecta", ha concluido.

Por su parte, Castells ha solicitado una recuperación progresiva de la gestión directa de los amarres. En esta línea, ha matizado que en Menorca hay 2.300 amarres de gestión indirecta y 800 amarres de gestión directa.

Asimismo, ha requerido una limitación de los beneficios de los concesionarios. "Se está perpetuando este modelo y el resultado son unos precios prohibitivos", ha manifestado.

En concreto, el diputado menorquinista ha dicho que tener amarrada una barca en una zona de gestión indirecta vale 4.000 euros anuales, mientras que los amarristas de gestión directa pagan 1.500 euros anuales.

"PortsIB no tiene como prioridad servir al ciudadano, sino que haya empresas que sigan haciendo el negocio", ha lamentado.

El diputado de Més per Menorca ha solicitado ir hacia un modelo en que se prioricen las embarcaciones de pequeña eslora y ha considerado "lógico" que las embarcaciones de más eslora paguen una tarifa superior.

Finalmente, ha criticado que "el Govern no ha sido capaz de intervenir y defender a los usuarios frente al concesionario en el puerto de Cala en Bosch".

Asimismo, ha mostrado su sorpresa por el hecho de que en dos años sólo se hayan realizado dos inspecciones de PortsIB en las instalaciones, a pesar de las continuas quejas de los usuarios, mientras que en otros puertos como Porto Cristo, se han llevado a cabo 25 inspecciones anuales.