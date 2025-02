Amics de la Terra apoya las reclamaciones del IEE sobre el Parque Natural de ses Salines

IBIZA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La asociación Amics de la Terra ha expresado este jueves su apoyo a las reclamaciones y críticas del Institut d'Estudis Eivissencs (IEE) en relación al Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera.

En un comunicado, la agrupación ecologista ha lamentado que en este espacio los controles y la vigilancia de las actividades turísticas sean "casi ausentes" y que ningún visitante reciba "la más mínima indicación" de que se trata de una zona protegida de gran valor.

Según han dicho, al igual que el Institut, Amics de la Terra también está "muy preocupada" por la situación actual y el futuro de este lugar. Entre otros problemas, ha asegurado que no hay vigilancia de actividades no autorizadas, no hay controles de acceso o de tráfico de vehículos y las playas están desbordadas, sin controlarse los aforos.

Según la asociación, dejar el espacio a criterio de empresas privadas y concesionarios ha derivado en un empeoramiento de la zona, lo cual, sumado a la falta de una gestión efectiva y de inversiones, les lleva a pensar que por parte del Govern no hay interés ni voluntad de conservar este lugar.

"Debería ser motivo de orgullo y no de vergüenza para los ibicencos y formenterenses", ha concluido.