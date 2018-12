Unas 50 personas piden en Palma que se blinde en la Constitución el derecho a recibir una pensión digna

Actualizado 15/12/2018 12:54:16 CET

Unas 50 personas han reivindicado este lunes el sistema público de pensiones en la Plaza España de Palma y han pedido que se blinde en la Constitución el derecho a recibir una pensión digna.

"Si no cambiamos el funcionamiento de las instituciones, la mejora de las pensiones no van a cambiar nunca. Tenemos que ir unidos en la defensa del sistema público de pensiones para que los políticos nos representen y no nos manden, como hacen hasta ahora", ha criticado el portavoz de la Coordinadora de Mallorca en Defensa del Sistema de Pensiones, Javier Ponce.

La manifestación también ha sido convocada por Asociación de Jubilados y Pensionistas de USO-IB (AJUPE-USO ILLES BALEARS), Cap Endevant Plataforma Garantitzem les Pensions y la Coordinadora Estatal por la defensa del Sistema Público de Pensiones.

UN AÑO POSITIVO

Según ha destacado el presidente de la AJUPE-USO, Marino de la Rocha, este 2018 ha sido un año de "toma de conciencia en la necesidad de blindar el derecho a recibir una pensión digna a través de la reforma de la Constitución", y que, asimismo, incluya "la prohibición expresa de que cualquier gobierno pueda recortar o privatizar el sistema público de pensiones".

Así, ha asegurado que hace meses el hecho de hablar de blindaje de las pensiones sonaba una idea "de unos pocos iluminados" pero que, ahora, "está en el lenguaje de miles de ciudadanos".

De la Rocha ha recordado que una pensión digna, bajo la aprobación de la Unión Europea, asciende en torno a 1.080 euros. Sin embargo, ha destacado que, pese a que en España "más del 50 por ciento de los pensionistas cobra por debajo de los 600 euros", no es una cifra "tan negativa" si se compara con otros países europeos, "donde un sueldo de jubilado es de unos 200 euros".

Pese a ello, han querido mostrar su lucha "constante y continuada" para conseguir "lo que pedimos" y que, por consiguiente,"aparezca publicado en el BOE". Además, han apuntado a que "si no hay ni tan siquiera trabajo para los jóvenes, no habrá nada que hacer para garantizar una pensión digna en el futuro".

Por ello, desde la Coordinadora de Mallorca han insistido en la necesidad de "salir a la calle, que es donde se ganan las batallas" para augurar "que las próximas generaciones tengan derecho a una pensión".

Entre otros datos, han recordado, como balance positivo de este 2018, la rotura del techo del 0,25 y el incremento del IPC como aspiración "racional y nacional" de todos los jubilados.

A la concentración, la plataforma de las Kelly también han mostrado su apoyo bajo la idea que "luchar con los pensionistas es coger y garantizar unas pensiones para nosotras".