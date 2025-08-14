Andratx completa la flota de la Policía Local con siete vehículos - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha presentado este jueves los tres últimos vehículos adquiridos que, sumados a los dos coches y dos motocicletas incorporadas, completan la nueva flota de la Policía Local.

En concreto, con la adquisición de dos coches Kia Sportage y un Seat Ateca son siete los vehículos nuevos incorporados durante este año para reforzar la seguridad del municipio, según ha señalado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Todos los coches están equipados con una cajonera en el maletero que contiene material de primeros auxilios, elementos de intervención y equipamiento de seguridad viaria, lo que permite una respuesta más rápida y eficiente ante situaciones de emergencia, han destacado.

La renovación y la ampliación de la flota forman parte de una de las prioridades marcadas por el equipo de gobierno en esta legislatura que es, según ha subrayado el Consistorio, reforzar la seguridad ciudadana.

Igualmente, se continúa trabajando para que Andratx "sea un municipio seguro", dotando a la Policía Local de los recursos y herramientas necesarias para desarrollar su labor con eficacia.

Concretamente, se han adquirido un dron con sensor término, un sonómetro para medir el ruido, un alcoholimetro para reforzar el ya existente, cuatro equipos autónomos para escape en caso de incendios con respirador a aire comprimido, equipos de transmisiones hasta dotar a cada agente con un terminal de dotación, así como fundas de arma con triple acción de seguridad, cascos de alta visibilidad para cada agente y 11 armas cortas para dotar a los agentes de nuevo ingreso.

"La seguridad en nuestro municipio ha sido una prioridad desde el inicio de esta legislatura. Por ello, consideramos fundamental dotar a nuestra Policía Local con los medios necesarios para que puedan actuar de forma eficiente, rápida y segura ante cualquier tipo de emergencia", ha destacado la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo.

En esta línea, Gonzalvo ha subrayado que la adquisición de una nueva flota de vehículos para la Policía Local era una necesidad, así como reforzar el equipamiento con tecnologías avanzadas.