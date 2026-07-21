Andratx impulsa una encuesta entre los vecinos para mejorar la accesibilidad del municipio

La regidora de Servicios Generales del Ayuntamiento de Andratx, Laura Monedero. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha puesto en marcha una encuesta ciudadana para recoger propuestas de los vecinos que contribuyan a la elaboración del futuro plan de accesibilidad universal del municipio.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el cuestionario permitirá identificar barreras arquitectónicas, señalar su ubicación y recoger propuestas de mejora para facilitar la accesibilidad en el municipio.

Las aportaciones vecinales complementarán el análisis técnico que ya está llevando a cabo el Ayuntamiento y servirán para definir las actuaciones prioritarias del futuro plan de accesibilidad.

La encuesta, de carácter anónimo para facilitar la participación, estará disponible a través de la página web municipal.

La regidora de Servicios Generales, Laura Monedero, ha subrayado la importancia de la participación ciudadana en este proceso, al considerar que "son los vecinos quienes mejor conocen las necesidades del municipio".