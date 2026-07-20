El antiguo Hospici de Sóller albergará 13 viviendas públicas en régimen de alquiler

Render de las futuras viviendas públicas en el antiguo Hospici de Sóller. - CAIB

PALMA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El antiguo Hospici de Sóller será rehabilitado y pasará a albergar 13 viviendas públicas en régimen de alquiler, un proyecto que tendrá un presupuesto de 2,7 millones de euros.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, José Luis Mateo, y el alcalde de Sóller, Miquel Nadal, han presentado este lunes el proyecto que se desarrollará en el inmueble, que es de propiedad municipal.

La previsión, según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado, es que las obras puedan comenzar al finalizar la temporada alta turística de este mismo año.

El antiguo Hospici de Sóller fue construido a finales del siglo XVIII y, pese a las diferentes intervenciones y ampliaciones realizadas, conserva el patio interior como elemento central del edificio.

El proyecto plantea una rehabilitación respetuosa con el carácter patrimonial del inmueble y prevé recuperar los muros de carga originales, los techos con vigas de madera y los arcos existentes, así como mantener los acabados tradicionales de piedra y mortero de cal.

Esta promoción constará de 13 alojamientos dotacionales en régimen de alquiler, uno de ellos adaptado para personas con discapacidad. Se trata de diez viviendas de dos dormitorios, con superficies útiles de entre 45,60 y 59,80 metros cuadrados (m2); dos viviendas de un dormitorio, de entre 32,20 y 32,70 m2; y una vivienda de tres dormitorios, de 63,05 m2. El proyecto incluye la rehabilitación de la planta baja del edificio para uso municipal.

El edificio dispone de una superficie construida de 1.256,92 m2. Las viviendas se distribuirán en las tres plantas superiores, mientras que la planta baja se reservará para el acceso, los espacios de instalaciones y la gestión de residuos. También se creará un núcleo de comunicación vertical con escalera y ascensor y se habilitará la azotea como espacio exterior comunitario.

Este proyecto es uno de los tres que el Govern y el Ayuntamiento de Sóller están impulsando en el municipio, que suman un total de 32 viviendas públicas. A las del Hospici se le suman las 11 previstas en el antiguo cine Fantasio y las ocho de la antigua escuela Ses Marjades.

De acuerdo con la petición del Consistorio, en todas ellas se establecerá como criterio de preferencia que las viviendas se destinen a personas con un mínimo de 18 años de residencia en Sóller. Además, en la promoción del antiguo Hospici, una parte de las viviendas se reservará para personas mayores de 60 años.