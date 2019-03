Antonio Salvá, candidat de Vox al Senat

Publicado 26/03/2019 13:08:35 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Antonio Salvá, metge i pare del Guàrdia Civil assassinat per ETA Diego Salvá, és el candidat de VOX al Senat per Mallorca.

La formació presentarà aquest dimecres a les 12.00 hores a la seva seu de Palma als candidats, però ja s'ha avançat aquesta informació.

Salvá es va unir a Actúa Balears --partit format per l'actual líder de VOX a Balears, Jorge Campos-- el juny de 2018.

En la seva presentació va dir que "com a víctima del terrorisme" unir-se a la formació era "la millor forma" que se li sentís.

Segons va declarar, "a Actúa tenen clar el seu compromís amb la memòria, dignitat i justícia" no com la resta de partits que, tal com va dir, els han "defraudat".

Salvá també va assenyalar que el partit --avui Vox Balears-- "són els únics que defensen la derogació de tota la normativa lingüística catalanista" i "aposten per la lliure elecció de llengua en totes les etapes educatives entre l'espanyol i el mallorquí".

A més, va destacar que la formació també advoca "per la reducció de càrrecs polítics, l'eliminació d'impostos, la seguretat jurídica i la lluita contra la immigració il·legal, d'una manera clara i coherent".