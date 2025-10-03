La APB despliega un amplio dispositivo en el puerto de Ibiza para paliar los efectos de las inundaciones

APB despliega un amplio dispositivo en el puerto de Ibiza para paliar los efectos de las inundaciones - APB

IBIZA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha desplegado un amplio dispositivo de actuación en el puerto de Ibiza para hacer frente a las consecuencias de las lluvias torrenciales registradas el pasado martes 30 de septiembre.

Según ha informado la APB en un comunicado, mediante el esfuerzo coordinado del Departamento de Operaciones Portuarias, Policía Portuaria y equipos de mantenimiento, la actividad marítima se ha mantenido con normalidad durante toda la semana y las escalas de buques y horarios previstos no se han visto alterados, más allá de algunos retrasos puntuales.

En los días posteriores a la tormenta, la APB ha intensificado los trabajos de limpieza y estabilización. Se han retirado los materiales y barro arrastrados por las aguas, se han revisado y vaciado las zonas de sombra y se han estabilizado estructuras, retirando aquellas que presentaban riesgo.

En el parque infantil de la estación marítima de Formentera, en la avenida Santa Eulària, se ha retirado el pavimento de goma y el espacio ha quedado precintado por seguridad.

Paralelamente, se ha actuado sobre la red de pluviales y arquetas, se han reparado varios cuadros eléctricos y se han restablecido los servicios de fosas, agua potable, alumbrado y barreras del muelle Sur.

La APB también ha colaborado con el Ayuntamiento en las tareas de limpieza del vial de Santa Eulària, especialmente en el carril bici y en la zona de taxis.

En paralelo, la APB ha tramitado la contratación de emergencia para la retirada de residuos sólidos flotantes en la dársena interior. Esta tarea se ha realizado con el apoyo de las embarcaciones de limpieza proporcionadas por la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua.

Pese al trabajo realizado, han señalado que todavía quedan pendientes algunas actuaciones programadas para los próximos días, como la limpieza del aparcamiento de la concesión Port Nautic Ibiza y de los aparcamientos situados delante y detrás de las oficinas de la APB, un segundo repaso en la zona de los muelles del Botafoc y una revisión detallada de las zonas de sombra.

Asimismo, se prevé intervenir en un tramo concreto del parque infantil de la avenida Santa Eulària, en coordinación con las indicaciones municipales.

DÍA DE LA TORMENTA

El mismo día de las precipitaciones, el personal de la APB llevó a cabo tareas esenciales de asistencia y seguridad. Así, se habilitó un espacio en la sede del organismo portuario para acoger a peatones atrapados, se acompañó a madres con bebés hasta sus domicilios y se rescataron personas atrapadas en vehículos, al tiempo que se colocaban barreras de hormigón para evitar el embalsamiento de agua.

Paralelamente, se restableció parcialmente el suministro de luz y agua y se retiró el agua acumulada en zonas de paso y de sombra.

También han puesto en valor el papel clave de la Policía Portuaria, con el apoyo de los responsables y técnicos de mantenimiento, que organizaron vías de evacuación y mantuvieron informada a la Dirección General de Emergencias, como entidad coordinadora de la situación.