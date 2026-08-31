Apesteguia destaca la "fidelidad insobornable" de Alomar, a quien los hoteleros declararon "la guerra abierta"

Archivo - El coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha destacado de Celestí Alomar, exconseller de Turismo fallecido este lunes, su "fidelidad insobornable".

En un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, el ecosoberanista ha lamentado el fallecimiento de uno de los "homenots de esta patria nuestra".

Apesteguia ha subrayado que Alomar fue el primer conseller de Turismo de izquierdas y que la materialización de la ecotasa le valió que los hoteleros "le declararan la guerra abierta". "Pero su fidelidad insobornable fue siempre con el país", ha concluido.