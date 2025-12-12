Apesteguia (MÉS) se muestra "muy satisfecho" de la absolución de Caterina Mas del supuesto trato de favor a su marido

Archivo - El coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en la sede de la formación. Recurso. Archivo. - MÉS PER MALLORCA - Archivo

PALMA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, se ha mostrado "muy satisfecho" de la absolución, este viernes, por parte de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, de la exalcaldesa de Petra Caterina Mas (MÉS per Mallorca) de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos de los que estaba acusada por supuestamente dar un trato de favor a su marido cuando estaba al frente del Ayuntamiento.

Lluís Apesteguia se ha pronunciado así, este mismo viernes, en declaraciones a los medios de comunicación, antes del inicio de la VII Asamblea General de la formación, que continuará este sábado, en Ses cases des Mestres, en el término municipal de Santa Maria.

El coordinador general de MÉS ha asegurado que en la formación ecosoberanista estaban "convencidos de que esto acabaría así". No obstante, ha puesto énfasis en la "injusticia" de la que, según sus palabras, ha sido víctima Caterina Mas, ya que ésta "ha sufrido una persecución jurídico política durante cinco años", la cual, ha recordado, "forzó su dimisión del cargo de consellera del Consell de Mallorca" y "rompió una carrera política".

Por ello, Apesteguia ha instado a "reflexionar colectivamente" sobre cómo unas denuncias "con mala fe", como las protagonizadas en este caso por PP y El PI de Petra, "pueden hacer tanto daño no solo a nivel personal, si no también político, a una persona".

Con todo, el ecosoberanista ha considerado que "hoy toca, como MÉS per Mallorca, reivindicar la figura tanto personal como política de Caterina Mas, darle las gracias y reivindicar el buen hacer de la política y denunciar aquellas personas que utilizan la justicia de forma tan malévola como lo han hecho el PP y El PI de Petra".